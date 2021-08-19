PAEM Komiser yardımcılığı alımı başvuru ekranı 2021 || Komiser yardımcısı alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır şartları nelerdir?

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

2021 Yılı 6. Dönem Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Emniyet Mensubu Öğrenci Adaylığına Başvurmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar

PAEM'e başvuru yapacak emniyet mensubu adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

• En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

• Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,

• Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,

• Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi de önler,

• Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.

PAEM'e başvuran emniyet mensubu adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.