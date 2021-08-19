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Giriş Tarihi: 19.8.2021 14:12

Küllerinden doğuyor

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Küllerinden doğuyor

Turizm cenneti Muğla’da 29 Temmuz'da yaşanan yangın felaketinden sonra küle dönen ormanlık alanlar, tekrar yeşermeye başladı.

Turizm cenneti Marmaris'te 29 Temmuz'da yakın tarihin en büyük felaketi başladı. Armutalan'dan yükselen alevler, kent merkezine yayıldı, turistik mahallere sıçradı. Adeta ateş çemberinde kalan doğa harikasında, kızılçam ormanları küle döndü. Marmaris'te başlayan orman yangınından sonra, Bodrum, Milas, Köyceğiz, Seydikemer ve Fethiye'de de alevler yükselmeye başladı. Muğla'nın doğal güzelliğini taçlandıran ormanlık alanlar tekrar yeşermeye başladı.

VATANIMIZ YENİDEN YEŞERECEK

Muğla'da küle dönen ormanlık alanlar tekrar yeşermeye başladı. Orman Genel Müdürlüğü, yeşeren alanları paylaştı. Gönderide şu ifadelere yer verildi: "Doğa küllerinden doğuyor. En çok ihtiyaç duyduğumuz duygu olan umut Muğla'da yanan alanlarda kendini göstermeye başladı. Tespit çalışmalarımız sonrasında bazı alanlarda bu sürece tohum ve fidanlarımızla biz de destek olacağız. Yeniden yeşerecek vatanımız."

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Küllerinden doğuyor
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