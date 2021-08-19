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Giriş Tarihi: 19.8.2021 11:43

Marmaris’teki lunaparka saldıran şüpheliler yakalandı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Marmaris’teki lunaparka saldıran şüpheliler yakalandı

Marmaris’teki lunaparka saldırı girişiminde bulanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Marmaris'te faaliyet gösteren lunaparka Temmuz ayında iki kere silahlı saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırganlar, son olarak 19 Temmuz'da Sarıana Mahallesi'nde bulunan lunaparka saldırı düzenledi.

İddiaya göre, kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli lunapark çalışanının yanına gelerek tabancayla ateş açtı. Olay yerinde, lunapark çalışanı yaralanmıştı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan biri kadın 3 şüpheli Muğla Menteşe'deki Komiser Hamdibey Polis Merkezine getirildi. Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Marmaris’teki lunaparka saldıran şüpheliler yakalandı
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