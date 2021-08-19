Marmaris’teki lunaparka saldıran şüpheliler yakalandı

Marmaris'te faaliyet gösteren lunaparka Temmuz ayında iki kere silahlı saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırganlar, son olarak 19 Temmuz'da Sarıana Mahallesi'nde bulunan lunaparka saldırı düzenledi.

İddiaya göre, kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli lunapark çalışanının yanına gelerek tabancayla ateş açtı. Olay yerinde, lunapark çalışanı yaralanmıştı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan biri kadın 3 şüpheli Muğla Menteşe'deki Komiser Hamdibey Polis Merkezine getirildi. Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.