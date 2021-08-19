Meriç Nehri’nde mahsur kaldı: Köpeğini kurtarmaya çalışıyordu!

Meriç Köprüsü üzerinde bulunan Seyir Köşkü'ne gelen Mete Aydoğan, köpeği "Lili"nin bir anda suya atyadığını fark etti. Köpeğini kurtarmak için nehre giren Aydoğan, bir süre sürüklendikten sonra köpeğiyle birlikte köprü ayağına tutunmayı başardı. Aydoğan'ın nehirde mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi.