Mersin’de terör örgütüne operasyon

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 5'i yabancı uyruklu 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda, 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf, örgüt propagandasını içeren suç unsuru notlar, ajandalar ve dokümanlar ele geçirildi.

Yapılan dijital incelemelerinde ise PKK terör örgütünün propaganda içerikli çok sayıda video ve resimleri tespit edildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelilerin ise Suriye'de faaliyet gösteren PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair görüntüler elde edildi.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden A.E.E. tutuklanırken, A.B. ve M.B.'ye ev hapsi cezası verildi. Şüphelilerden F.S., Ö.Ş., T.S., A.E., H.A. ve B.E. adli kontrol kapsamında diğer 6 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili aranan Suriye uyruklu M.B. ile A.O.'nun ise yakalanması için çalışmaların devam ediyor.