Meteoroloji’den kritik sel uyarısı! O ilde çok kuvvetli sağanak bekleniyor...

AKŞAM SAATLERİNDEN SONRA...

Marmara Bölgesi'nde, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor. Batı Karadeniz'in kıyı kesimiyle Sakarya çevrelerinde akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak öngörülüyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.

SEL, SU BASKINI, YILDIRIM...

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BÖLGELERE VE BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Kırklareli, İstanbul, Edirne, Kocaeli ve Sakarya çevreleri, öğle saatlerinden itibaren Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı