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Haberler Yaşam Haberleri Milyonlarca memur ve emekliye 3600 ek gösterge müjdesi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne?
Giriş Tarihi: 19.8.2021 08:53

Milyonlarca memur ve emekliye 3600 ek gösterge müjdesi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne?

Milyonlarca memur ve emekliye 3600 ek gösterge müjdesi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne?

Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi başta olmak üzere milyonlarca memurun emeklilik maaşlarını ve ikramiyelerini doğrudan etkileyecek olan 3600 ek gösterge ile ilgili son durum vatandaşların gündeminde yer alıyor. Daha önceden çıkarılması planlanan 3600 ek gösterge pandemi süreci ile birlikte gecikmişti. Vatandaşlar konuyla ilgili bir açıklama beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri sırasında 3600 ek göstergeyi gündeme getirdi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum nedir?

Türkiye'de milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren 3600 ek gösterge, yeni dönemde Meclis'in açılması ile birlikte çözüme kavuşacak. Ek gösterge artışı düzenlemesi maaşları, emekli ikramiyesini ve emekli maaşını artıracak. Normal şartlarda geçtiğimiz dönemde çözülmesi beklenen 3600 ek gösterge, pandemi sürecinin araya girmesi ile birlikte ertelenmişti. Ek göstergenin 3600'e çıkarılması ile birlikte, polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ile emekli maaşları artacak. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR? KİMLERİ ETKİLEYECEK?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz.

Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.

BAKAN AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında yaptığı açıklamada, "Federasyonlarımızın verdiği bu teklife karşı biz de 3600 meselesinin bu sözleşme sürecinin içerisinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsiyoruz.

Bu çerçevede devlet bu sorunu çözmek konusunda, bu süreç içerisinde gerekli çalışmaları yapacak. Bu sözleşme ile bu meseleyi gündemimizin içindeki önemli bir sosyal mutabakat meselesi olarak görüyoruz" dedi.

Sendikalar ek göstergenin tüm kamu görevlilerini kapsamasını istiyor. Ancak daha önceki görüşmelerde öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri olmak üzere 4 meslek grubunda ek göstergelerin yükseltilmesi öngörülüyor.

1.8 MİLYON MEMURUN YARARLANMASI BEKLENİYOR

Düzenlemeden yaklaşık 1.8 milyon memurun yararlanması bekleniyor. Düzenleme ile memurların ek gösterge cetvelinin yeniden belirlenmesi öngörülüyor. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, din görevlisi, hemşire, polis, idarecilerin ikramiyeleri yaklaşık 30-35 bin lira artacak.

Daha önce yapılan çalışmalarda düzenlemenin meslek gruplarına göre farlılık göstermeden bu grupları kapsayacak bir düzenleme yapılarak ek göstergenin yükseltilmesi yönünde olmuştu. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.

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Milyonlarca memur ve emekliye 3600 ek gösterge müjdesi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne?
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