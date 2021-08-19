Türkiye'de milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren 3600 ek gösterge, yeni dönemde Meclis'in açılması ile birlikte çözüme kavuşacak. Ek gösterge artışı düzenlemesi maaşları, emekli ikramiyesini ve emekli maaşını artıracak. Normal şartlarda geçtiğimiz dönemde çözülmesi beklenen 3600 ek gösterge, pandemi sürecinin araya girmesi ile birlikte ertelenmişti. Ek göstergenin 3600'e çıkarılması ile birlikte, polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ile emekli maaşları artacak. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR? KİMLERİ ETKİLEYECEK?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz.

Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.