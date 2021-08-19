Mimar Sinan’ın vasiyeti üzerine aşure dağıtıldı

Mimar
Sinan'ın, her sene Muharrem ayının 10. gününde Süleymaniye Camisi
civarındaki evinde aşure hazırlanarak dağıtılması vasiyeti üzerine Gürsoy Vakfı
'nca hazırlanan yaklaşık 2 bin aşure ikram edildi. Gürsoy Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Gürsoy, Süleymaniye Camisi'nin restorasyon sürecinde Mimar Sinan
'ın vakfiyesine ulaşıldığını, bu vakfiyenin incelendiğini ve her 10 Muharrem ayında aşuree dağıtılması ile ihtiyaç sahiplerine yardım yapılmasına dair bazı detaylara rastlandığını anlattı. Gürsoy, vakıf olarak bir vefa örneği olması isteğiyle vakfiyeyi yaşar hale getirdiklerini belirterek, "İmkanlar çerçevesinde, gücümüz yettiğince bu vakfiyeyi yaşatmaya devam edeceğiz. Bu 7. yılımız oluyor" diye konuştu.