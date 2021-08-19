MEB 20 bin öğretmen atama tercihleri ne zaman başlıyor? Sözleşmeli öğretmen atama takvimi ve tercih tarihleri 2021: Tarihler değişti!

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Atama takvimi tablosunda yapılan değişikliğe göre tercihler 29 Ağustos – 2 Eylül tarihleri arasında alınacak.

Tercih yapılacak alanların da ya aynı hafta içerisinde ya da 1 hafta önceden açıklanması bekleniyor.

Yine atama takviminde yer alan detaya göre yerleştirme sonuçları 3 Eylül 2021'de açıklanacak.

Ataması yapılan öğretmenler Eylül ayı itibariyle yeni görev yerlerinde çalışmaya başlayabilecekler. Konuya ilişkin son dakika açıklamaları için MEB'in "duyurular" sayfası takip edilmesi büyük önem taşıyor. Çünkü MEB yapılan değişiklikleri bu sayfa üzerinden duyuruyor.

Atama tercihlerine ilişkin duyurular sayfasında yapılan açıklama ise şöyle; 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusuna ekli Ek-4 Takvim'de değişiklik yapılmıştır.

Buna göre; Atama işlemleri için eğitim kurumları tercihleri 29.08.2021-02.09.2021 tarihleri arasında alınacak, Atama sonuçları 03.09.2021 tarihinde ilan edilecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ 2021

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, Atama tercihleri 29.08.2021-02.09.2021 tarihlerinde alınacak. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ise 3 Eylül 2021'de açıklanacak.

TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim'de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.

4. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.