Otobüsler yanıyor, İETT ‘idare edin’ diyor

İstanbul
'da son 2 yılda artarak devam eden yanan ve yolda kalan otobüsler vatandaşları tedirgin etmeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin bütçeyi gerekçe göstererek toplu taşıma araçlarında gerekli bakım ve onarımı yapmadığı iddia edildi. İstanbul'da son 1 haftada Başakşehir
, Sultangazi
, Ataşehir
, Kadıköy, Sarıyer, Arnavutköy ve son olarak Küçükçekmece'de yanan otobüsler ve metrobüs hattında alevlere teslim olan metrobüsler, İstanbul'da son 2 yılda ortaya çıkan toplu taşıma problemini katladı. Vatandaşlar isyan ederken SABAH Gazetesi'ne konuşan İBB Meclisi Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, "Özellikle otobüslerin yanması konusunda elde ettiğimiz bilgiler, otobüsler için gerekli bakım ve onarım konusunda hassas davranılmadığı yönünde" dedi. Kimliklerinin gizli kalması kaydıyla SABAH'a konuşan bazı şoförler arıza bildirdiklerinde "Eğer büyük bir problem yoksa idare edin" yönünde yanıt aldıklarını dile getirdi.