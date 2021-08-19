ÖTV indirimi olan araçların güncel fiyat listesi: 2021 ÖTV indirimi sonrası sıfır araba (otomobil) fiyatları ne kadar oldu, bayilerde araç var mı?

ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararın ardından ÖTV indirimi gelen araçlar ve fiyatları merak konusu oldu. Zira, matrah düzenlemesinin ardından ÖTV indirimi olan araçlara yoğun bir gösterildi. Öyle ki, bayilerde araç sıkıntı da yaşanmaya başlandı. Peki, ÖTV indirimi sonrası sıfır araba fiyatları ne kadar, kaç bin TL oldu? ÖTV indirimi gelen araç modelleri hangileri, fiyatları ne kadar? İşte, 2021 marka marka ve fiyat fiyat ÖTV indirimi olan sıfır araçların listesi
ÖTV DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan yeni ÖTV kararı sonrası, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 85 bin liradan 92 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 130 bin liradan 150 bin liraya çıkarıldı.
Ek olarak 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 85 bin liradan 114 bin liraya çıkarılırken, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 135 bin liradan 170 bin liraya yükseltildi.
ÖTV matrah düzenlemesi ile birlikte birçok araç ÖTV indirimli araç listesi içerisine girdi. Bazı araçlarda 50 bin TL'yi aşan indirimler söz konusu olurken bazılarında fiyat düşüşü sınırlı kaldı.
İŞTE GÜNCEL ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇ LİSTESİ VE BAYİLERİN STOK DURUMU VE VERDİKLERİ EN ERKEN TARİH…
Not: Fiyat listesi bayiden bayiye değişiklik gösterebilir.
FİAT 500L CROSS PLUS 1.4 FİRE 95 HP MT
ÖTV öncesi - 278 bin 900 TL
ÖTV indirimi sonrası - 232 bin 417 TL
FİAT EGEA 1.4 FİRE 95 HP
ÖTV öncesi - 159 bin 900 TL
ÖTV indirimi sonrası - 154 bin 500 TL
FİAT EGEA CROSS 1.0 LOUNGE
ÖTV öncesi - 288 bin 900 TL
ÖTV indirimi sonrası - 240 bin 417 TL
Fiat Egea modeli için ortalama bekleme süresi 1 ay olarak belirtilmiştir. Bekleme süresi ortalama olup bayiden bayiye değişiklik gösterebilir.
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