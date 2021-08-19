Polisleri görünce uyuşturucu maddeleri camdan attı! Yarım kilo Marihuana buldular

İstanbul Polisi, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan E.E.'nin (36) iş yeri ve ikamet adresine operasyon düzenledi. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramalarda bir pompalı tüfek ve uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan hassas terazi bulundu. Şüphelinin ikamet adresinde, polislerin adrese geldiğini gören ve pencereden bir poşet attığı tespit edilen İ.C.U. (23) da gözaltına alındı. Poşetten 422 gram Marihuana maddesi çıktı. İki şüpheli de "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.