Şanlıurfa’da ambulans devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza Şanlıurfa- Viranşehir yolunda meydana geldi. Ceylanpınar'a hasta nakil eden ambulans gidiş yolunda kaza yaptı. M.E. yönetimindeki ambulans direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesiyle devrildi.

Meydana gelen kazada Şanlıurfa'daki hastaneye nakil olarak getirilen yeni doğmuş bebek, bebeğin annesi ve M.E., Z.O. ve Ş.E. isimli sağlık görevlileri yaralandı. Çevrede bulunanlar tarafından olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Hastaneye kaldırılan yeni doğmuş bebek tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan kazada yaralanan sağlık personellerinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ambulans hurdaya döndü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı