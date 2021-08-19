Şanlıurfa’da hastanelerde korkutan yoğunluk

EN az bir doz Kovid-19 aşısı vurulma oranında, yüzde 47.8 ile Türkiye
'nin en düşük oranına sahip Şanlıurfa
'da hastanelerdeki yoğunluk endişe veriyor. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, "Maalesef vefat sayılarımız artıyor, dolayısıyla yeni acılar, yeni entübeler, yeni ölümler oluyor. Aşılamada yüzde 75 oranına ulaşmamız gerekiyor. Bunu sağlamayan bütün şehirler faturasını öderler, Şanlıurfa'nın ödediği gibi. Kentte aşılama oranı temmuz başlarında günlük 3 bindi. Şu an bu sayı 25-30 bine yükseldi. Ama yeterli değil. Yüzde 50'nin üzerine çıkarmamız gerekiyor. Dün sabah bir hastanemizde yeni 50 yataklı yoğun bakım servisi açtık" dedi. AA