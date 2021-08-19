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Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 18 Ağustos 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 19.8.2021 07:17 Son Güncelleme: 19.8.2021 07:18

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 18 Ağustos 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 18 Ağustos 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan MP TV - Youtube canlı yayınında şanslı numaraları belirlenen MPİ Sayısal Loto sonuçları bugün (18 Ağustos 2021 Çarşamba) bir kez daha çekilerek oyunu oynayanlara duyuruldu. 6 şanslı numarayı doğru tahmin etmeyi başaranların MPİ tarihinde bir rekor olan 198 Milyon TL’lik büyük ikramiye tutarını kazanacağı oyunda, MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduranlar kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek “18 Ağustos MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?” sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online aracılığıyla 18 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları.

"Çılgın Sayısal Loto sonuçları" her hafta 3 gün Milli Piyango Online aracılığıyla MP TV ile Youtube üzerinden yapılan ortak canlı yayınla şanslı numaraları belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden oyunu oynayan şans oyunu severler "18 Ağustos MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (18 AĞUSTOS)

Milli Piyango Online ile 18 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 18 Ağustos Sayısal Loto sonuçları: 59 - 48 - 84 - 41 - 36 - 64 + 54 (JOKER)


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.



SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 18 Ağustos 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı
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