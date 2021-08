Sel felaketinden ağlatan konuşma: Ölmeden önce bunu söylemiş!

Ağabeyinin anlattıkları karşısında şok olduğunu ifade eden Demirtaş, şöyle devam etti: "Daha sonra annemi aradım. Annemle konuştum, 'Burada kıyamet kopuyor, her yeri sel aldı, bizi ancak helikopter kurtarır. Hakkını helal et.' dedi. Ondan sonra ben 112'yi aradım. Olayın nerede, nasıl olduğunu anlattım. İnsanların çatılarda kaldığını söyledim. Beni daha sonra jandarmadan aradılar. 'Annene tekrar ulaşabiliyor musun?' dediler. Ama son görüşmemizden sonra anneme ulaşamadık. Annemle son konuşmam bu oldu. 'Helallik istedi, hakkını helal et oğlum.' dedi. 15 Ağustos günü annemin naaşı denizde bulundu. Onu İstanbul'da defnettik, şimdi babamızın naaşını arıyoruz."