Sel felaketinden ağlatan konuşma: Ölmeden önce bunu söylemiş!

"Kaçacak yer bulamadık veya nereye gideceğimizi bilemedik. İnsanlarımız gitti, evimiz gitti, hayvanlarımız gitti, bütün hayatımızın anıları ve mazisi sel sularıyla gitti. Annem ve babam evdeydi. Ben sokaktaydım. Babam gece bize sığınan 5 misafirimize kahvaltılık almaya gitti marketten. Bizim binamızın merdivenine çıkar çıkmaz, köşedeki ev yıkılınca sel suları bizim evin etrafını sardı. Ne babamın bizim yanımıza gelmeye imkanı oldu ne de bizim onların yanına gitmeye imkanımız oldu. Saniyeler içinde her şey olup bitti. Misafirlerimiz de evin içindeydi. Evimiz 3 katlıydı su yükseldikçe herkes çatıya çıktı. Tomruklar binaya vurdukça evimizi alıp götürdü. Aynı evin içinde misafirlerimizle birlikte 7 kişi vardı, hepsini sel suları alıp götürdü."