Seri katil Avcı’nın cezası onandı

Kayseri
'de Hamdi Kayapınar (39), 1994'te henüz 14 yaşındayken kendisinden bir yaş küçük kardeşini iple boğarak öldürdü. Kayapınar, 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 'Şartlı salıverme yasası'ndan yararlanarak tahliye edildi. Kayapınar, 1998-2001 arasında da Yaşar Sezer
, Ali Aras
, Abdullah Aslan
, Memiş Dinçaslan
, İbrahim Genç ve Cafer Şahin'i öldürdü, polis memuru İlhan D. ve Bedrettin D.'yi de yaraladı. Tutuklanıp yargılanan Kayapınar, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kayapınar, 'Denetimli Serbestlik Yasası' kapsamında erken tahliye hükmünden yararlanarak, 16 yıl 2 gün cezaevinde kaldıktan sonra Şubat 2017'de tahliye edildi. "Avcı" lakaplı Kayapınar, 2 Ağustos 2018'de emekli uzman çavuş Sami Yılmaz'ı (47) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Kayapınar, 2002'de seri cinayetlerin katil zanlısı olarak yakalandı. İfadesinde insanları av, gasbettiği para ve eşyaları av ganimeti olarak gördüğünü, kendisini de 'avcı' diye isimlendirdiğini anlatmıştı. Kayapınar hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 'tasarlayarak adam öldürme', 'yağma', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından Kayapınar'ı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, seri katil Kayapınar hakkında verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına yapılan itirazı karara bağladı. Ceza dairesi, oy birliği ile seri katilin cezasını onadı.