SGK dişte zorunlu tüm tedavileri karşılıyor

Salgın nedeniyle ertelenen ağız ve diş sağlığı tedavilerinde adeta patlama yaşanıyor. Hastanelerde sürpriz faturalarla karşılaşmamak için diş tedavisine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu
'nun hangi tedavileri karşıladığını bilmek gerekiyor.
Emekliler ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yüzde 10, diğer kişiler için yüzde 20 oranında katılım payı alınır. Vazife malulleri, gazilerden protez katılım payı alınmıyor. Genel sağlık sigortalı
ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin protezleri 4 yılda bir ödeniyor. Trafik kazası veya iş kazası sonucu oluşan ağız ve çene travmalarında bu süre dikkate alınmıyor. Ayrıca tümör nedeniyle çenesinde kayıp yaşayanlar ile kanser nedeniyle aşırı kilo kaybı olanlarda sağlık kurulu raporuna istinaden 4 yıllık süre aranmıyor.
18 yaşını doldurmuş kişilerin ortodontik diş tedavileri ödeniyor. Yüzde 40 ve üzerinde engelli kişilerin diş tedavilerini, engelliliğin belgelenmesi ve sağlık raporu alınması halinde devlet karşılıyor.
Kemik içi implantların bedelleri, maksillofasiyal
travma, kist ve tümörlere bağlı gelişen, maksiler
ve mandibuler kemikte aşırı doku kaybının olduğu vakalarda, alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik, konjenital diş eksikliği SUT'ta belirtilen bedeller üzerinden ödeniyor. İmplant uygulamasının zorunlu olduğu sağlık kurulu raporunda belirtilmesi şartıyla; her bir çene için en fazla 4 olmak üzere toplam 8 implant karşılanıyor.
Tüm devlet kurumları diş çekimi ücreti istemese de özel bir kurum veya klinikte diş çekiminin fiyatı 200 liraya kadar çıkabiliyor. Bu yıl için tek taraflı amalgam dolgusu 155, çift taraflı 195 lira, üç taraflı 255 lira, tek taraflı inley dolgu 340, çift taraflı inley dolgu 370 lira, tek taraflı kompozit dolgu 195 lira, çift taraflı da 205 lira.