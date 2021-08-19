Silahlı kavgayı izlerken vurulan kâhya öldü

İSTANBUL Şişli
'de bir parkta çıkan kavgayı izlerken ateşlenen bir silahtan çıkan kurşunla vurulan kahya Türkhan Türel (59) tedavi gördüğü Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde önceki hafta cumartesi günü 22.30'da yaşandı. Soruşturma açan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Türel ise dün sabah saatlerinde aniden gelişen enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti. Cenaze Adli Tıp Kurumu
'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Türel'in memleketi Bilecik
'e götürüldü.