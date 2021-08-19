SON DAKİKA: Afganistan Cumhurbaşkanı Gani suskunluğunu bozdu: "Bir tek elbise ve terliğimle..."





"BENİM VE DEVLET İÇİN MAHREM OLAN ŞEYLER MAALESEF DİĞER GRUBUN ELİNE GEÇMİŞTİR"

Milyonlarca dolar ile ülkeyi terk ettiği iddialarını yalanlayan Gani, "Her kim size benim hakkımda sizi sattı, kendi canı ve malı için devleti bırakarak kaçtı derse inanmayın" ifadelerini kullanarak, "Çünkü beni öyle bir durumda bıraktılar ki terliğimi çıkarıp ayakkabımı giymeye bile fırsat bulamadan kitap, bilgisayar ve diğer manevi varlıklarımı geride bırakmak zorunda kaldım. Bu benim ve devlet için mahrem olan şeyler maalesef diğer grubun eline geçmiştir" dedi.

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"YALAN VE ASILSIZDIR"

Gani, "Memleketten ayrılma durumum hiçbir zaman uluslararası güçlerle bahsi geçmemiştir bu olay aniden kendi güvenlik güçleri baskısıyla gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı. "Ben sadece bir tek elbise ve terliğimle vatanımı terk etmek zorunda kaldım" diyen Gani, "Hakkımda söylenen parayı yurt dışına kaçırdı konusu tamamen yalan ve asılsızdır" dedi.



"KARZAİ VE ABDULLAH UMARIM BAŞARILI OLACAKTIR"

Afganistan'da kurulacak yeni hükümete değinen Gani, "Devam etmekte olan barış ve ortak hükümet çalışmalarına seçilen Karzai ve Abdullah'ı uygun buluyorum umarım başarılı olacaktır" dedi.



"BU BAŞARISIZLIK BARIŞA YOL AÇMIŞTIR"

Gani, "Hem Taliban yönetimi hem de devletin siyasi yönetimi bir şekilde siyasi başarısızlığa uğradı ama bu başarısızlık barışa yol açmıştır. Bu barış görüşmelerinde Trump hükümetinin çabaları sonuç alamamıştır" ifadelerini kullandı.



GANİ'DEN GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ

"En son olarak size vereceğim en önemli mesajı ben kasıtlı olarak vatanımı terk etmedim ve kaçmadım şu an BAE'deyim ve daha fazla kanın dökülmesine engel oldum" diyen Gani, "Şu an Afganistan'a dönmek için istişare halindeyim tekrardan Afganistan'ın kendi değerlerine, itibarın ve adaletin sağlanması. Afgan halkının hakim olması, İslami kazanım ve elde ettiklerimizi korumak adına tekrardan beraber mücadele vereceğiz" dedi.