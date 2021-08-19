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Giriş Tarihi: 19.8.2021 11:42

Tartıştığı komşusunu tüfekle öldürdü

DHA
Tartıştığı komşusunu tüfekle öldürdü

Eskişehir'de Selami S. (54), tartıştığı komşusu Yaşar Güneş'i (56) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Selami S., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Örme Sokak'taki apartmanda oturan Selami S. ile Yaşar Güneş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selami S., evinden ruhsatsız pompalı tüfeğini alıp, komşusu Güneş'e ateş açtı. Silah seslerini duyanların üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Güneş, sağlık görevlilerince ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güneş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Selami S.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tartıştığı komşusunu tüfekle öldürdü
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