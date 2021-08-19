Torbalı vahşetin nedeni nafaka

Ankara'da uzaklaştırma kararı bulunan eşi Fatma Hülya Yıldız'ı bıçakladıktan sonra başına geçirdiği torba ile boğarak öldürülen Mehmet Nevzat Yıldız'ın boşanma davası sırasında geçici velayetten rahatsızlık duyduğu gerekçesiyle Siirt'ten Ankara'ya geldiği ve cinayeti işlediği ortaya çıktı. İki kez ağır müebbet hapis cezasına çarptırılan cani koca hakkında hazırlanan gerekçeli kararda Yıldız'ın suçu canavarca hisle işlediğine ilişkin somut delil bulunamadığı, serinkanlılıkla cinayeti tasarlayarak işlediği kaydedildi.

Ankara'da uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldükten sonra başına poşet geçirilen iki çocuk annesi 48 yaşındaki Fatma Hülya Yıldız'ın kocası Mehmet Nevzat Yıldız hakkında canavarca hisle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla dava açılmış, cani kocanın karısını öldürücü 6 bıçak darbesiyle yaraladıktan sonra ellerini yıkadığı, Yıldız'ın aldığı darbeler sonucunda ölmeme ihtimaline karşı da başına 4 tane torba geçirerek soluksuz kalmasını sağlamak istediği, torbalardan üçünün de düğümlü olduğu ortaya çıkmıştı. Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Yıldırım'a 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı iki kez ağırlaştırılmış müebbet, 'Nitelikli hırsızlık' suçundan 6 yıl, 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise 2 yıl hapis cezası verildi.



NAFAKADAN RAHATSIZ OLDUĞU İÇİN CİNAYETİ İŞLEMİŞ

Mahkeme tarafından hazırlanan gerekçeli karara SABAH'a ulaştı. Mehmet Nevzat Yıldız'ın 2016'dan bu yana Diyarbakır 1. Aile Mahkemesi'nde devam eden boşanma davası olduğu ve geçici velayet ile nafakaya hükmedilmesinden rahatsızlık duyduğu için Siirt'ten Ankara'ya gelerek cinayeti işlediği belirtildi. Kararda, katil zanlısının olay öncesinde husumetli olduğu, aralarındaki boşanma davası henüz sonuçlanmamış olan maktulü öldürmeye karar verdiği, Ankara'ya geldikten sonra ikâmetinin önüne gelerek maktûlün dışarı çıkmasını beklediği, tanık Serhat Yakup Öztürk ile karşılaşması üzerine oradan ayrılmasına rağmen daha sonra tekrar evin önüne gelerek maktûlü öldürmek için onun işe gitmek için evden çıkmasını beklediği kaydedildi. Fatma Hülya Yıldız'ı evinin kapısını açtığında ona saldırarak etkisiz hâle getirdikten sonra eylemini tamamlayabilmek için onu evin içine sokup kapıyı kapattığı, içeride de maktulün hayatî bölgelerine bıçakla vurmaya devam ettiği, eylemini gerçekleştirdikten sonra ikametin banyo kısmına geçerek burada kendi parmak izini bırakacak şekilde ellerindeki kan lekelerini yıkayıp temizlediği vurgulandı. Aynı zamanda katilin bıçak darbeleriyle ölmeme ihtimâlini gözeterek maktulün başına torbaları geçirdiği ve bu suretle öldürdüğü kaydedildi.

"CANAVARCA HİS" YOK

İddianamede 'Canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istenmesine ilişkin gerekçeli kararda delil bulunamadığı belirtildi. Kararda, bir yaralanma tek başına ölüme sebebiyet verebilecek iken bu darbelerle yetinmeyerek, mağdurun ölümünü garantilemek amacıyla kafasını dört ayrı poşetle sarmasının da dikkate alındığı ifade edilerek, sanığın öldürme kastının yanında işkence ya da eziyet çektirme kastının da bulunması gerektiği ancak, somut olayda sanığın eyleminin canavarca hisle gerçekleştirildiği konusunda yeterli görülemediği bu yönüyle eylemini serinkanlılıkla kurduğu plân çerçevesinde tasarlayarak işlediği belirtildi.