Trabzon’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Trabzon Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ortahisar ilçesinde sokak operasyonları gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında M.Ç, F.G. ve B.R'nin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda bonzai, kubar esrar, metamfetamin, kenevir tohumu ile uyuşturucu madde kullanımına yarayan iki düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan 3 şüpheliden M.Ç. ve B.R. çıkarıldıkları mahkemece, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklanırken, F.G. isimli kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.