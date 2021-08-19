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Giriş Tarihi: 19.8.2021 10:47

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Trabzon'da Narkotik polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Trabzon Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ortahisar ilçesinde sokak operasyonları gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında M.Ç, F.G. ve B.R'nin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda bonzai, kubar esrar, metamfetamin, kenevir tohumu ile uyuşturucu madde kullanımına yarayan iki düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan 3 şüpheliden M.Ç. ve B.R. çıkarıldıkları mahkemece, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklanırken, F.G. isimli kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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