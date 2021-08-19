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Giriş Tarihi: 19.8.2021

Traktörüyle uçuruma yuvarlandı

Traktörüyle uçuruma yuvarlandı
ADANA'NIN Kozan ilçesinde Mustafa Akgül (39) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. İlk kontrolde 39 yaşındaki Mustafa Akgül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde hayatını kaybeden Mustafa Akgül'ün cenazesi, savcının olay yeri incelemesinin ardından Feke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alan ailesi de gözyaşlarına hâkim olamadı. Jandarmanın 1 kişinin öldüğü trafik kazası ile ilgili olarak soruşturma başlattığı öğrenildi.
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Traktörüyle uçuruma yuvarlandı
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