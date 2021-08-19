Traktörüyle uçuruma yuvarlandı

ADANA
'NIN Kozan
ilçesinde Mustafa Akgül
(39) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. İlk kontrolde 39 yaşındaki Mustafa Akgül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde hayatını kaybeden Mustafa Akgül'ün cenazesi, savcının olay yeri incelemesinin ardından Feke Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Acı haberi alan ailesi de gözyaşlarına hâkim olamadı. Jandarmanın 1 kişinin öldüğü trafik kazası ile ilgili olarak soruşturma başlattığı öğrenildi.