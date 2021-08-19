Turizm Bakanlığı Akdeniz’deki en güzel 5 plajı seçti

KAPUTAŞ PLAJI: Antalya'nın en batı kesiminde Kaş yakınlarında yer alan Kaputaş Plajı, yıllar içinde birçok turizm tanıtım posterine konu olmuş, hem yerli hem de yabancı turistin gözdesi haline geldi. Tablo gibi güzelliği sayesinde ne kadar sapa bir yerde olursa olsun kesinlikle görülmeye değer.

KLEOPATRA PLAJI: Antalya'nın doğu kıyısındaki altın kumlarıyla ünlüdür ve adını Antik Mısır'ın efsanevi kraliçesi Kleopatra'dan almıştır. Yaklaşık 2 km uzunluğundaki bu kumsal, Kleopatra'yı ve Romalı General Markus Antonius'u emsalsiz kumlarında ağırlamıştır. Akdeniz güneşi altında ısınmak ve ardından masmavi denizde serinlemek için Kleopatra Plajı şahane bir alternatif.

PATARA PLAJI: Kaş ve Kalkan'a yakın Patara'nın göz alabildiğine uzanan plajı 20 km uzunluğunda. Patara Antik Kenti'nin hemen yanında yer alan Patara Plajı'nın kum tepeleri üzerinde muhteşem gün batımını izleyebilirsiniz. Sığ suları, yumuşak kumları ve altın rengi sahili ile Patara Plajı sadece güneşi arayanlar için değil, Caretta Caretta deniz kaplumbağaları için de eşsiz bir varış noktasıdır.