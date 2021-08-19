Turizm cennetinde kuraklık geriledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Temmuz ayına ilişkin meteorolojik kuraklık durumunu gösteren iki raporu içeren haritaları yayımladı. Harita, Standart Yağış İndeksi (SPI - Standardized Precipitation Index) Metoduna Göre 2021 Temmuz Ayı Meteorolojik Kuraklık Durumu göz önüne alınarak hazırlandı. Buna göre, son 6 aylık dönemde Güney Ege alarm verdi. Tatil cennetlerinin büyük çoğunluğu 'olağanüstü kurak' durumundaydı, son 3 ayda daha alt seviyelere indi.
SON 3 AYDA DURUM İYİLEŞTİ
Haritada, tatil bölgelerinin kuraklık tehlikesinde olduğu görüldü. Muğla genelinin büyük çoğunluğu Şubat-Temmuz arasında alarm verdi. Son 6 aylık dönemde 'olağanüstü kurak' bölge olarak gösterildi. Turizm cennetinde söz konusu durum Mayıs-Temmuz arasında daha alt seviyelere indi. Muğla bölgesi, son 3 aylık dönemde 'olağanüstü kurak' olan yerler azalırken, büyük çoğunluk orta ve şiddetli bölgeler oluşturdu.
SON BİR AYDA RİSK YOK, SON 3 AYDA ACİL DURUM
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bir diğer raporu olan Normalin Yüzdesi Metoduna (PNI - Percent of Normal Index) Metoduna Göre 2021 Temmuz Ayı Meteorolojik Kuraklık Durumu haritası da yayımlandı. Buna göre Muğla son 3 ayda acil uyarısı yapılırken 'şiddetli kurak' kategorisinde yer alırken, son bir ayda risk yok uyarısıyla 'normal ve üzeri' grubunda gösterildi. Tatil cenneti son 6 aylık duruma göre yine 'şiddetli kurak' bölümünde olduğu görüldü.