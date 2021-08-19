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Giriş Tarihi: 19.8.2021 23:19 Son Güncelleme: 19.8.2021 23:19

Turizm cennetinde kuraklık geriledi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Turizm cennetinde kuraklık geriledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuraklıkla ilgili iki harita yayımladı. Buna göre, Muğla bölgesinin büyük çoğunluğu son 6 aylık dönemde ‘olağanüstü kurak’ olarak gösterildi. Son 3 ayda ise söz konusu durum ‘orta seviyeye’ indi. Yayımlanan raporda son 3 ayda ‘acil durum’da olan bölge, son bir ayda ‘risk yok’ grubunda gösterildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Temmuz ayına ilişkin meteorolojik kuraklık durumunu gösteren iki raporu içeren haritaları yayımladı. Harita, Standart Yağış İndeksi (SPI - Standardized Precipitation Index) Metoduna Göre 2021 Temmuz Ayı Meteorolojik Kuraklık Durumu göz önüne alınarak hazırlandı. Buna göre, son 6 aylık dönemde Güney Ege alarm verdi. Tatil cennetlerinin büyük çoğunluğu 'olağanüstü kurak' durumundaydı, son 3 ayda daha alt seviyelere indi.

SON 3 AYDA DURUM İYİLEŞTİ

Haritada, tatil bölgelerinin kuraklık tehlikesinde olduğu görüldü. Muğla genelinin büyük çoğunluğu Şubat-Temmuz arasında alarm verdi. Son 6 aylık dönemde 'olağanüstü kurak' bölge olarak gösterildi. Turizm cennetinde söz konusu durum Mayıs-Temmuz arasında daha alt seviyelere indi. Muğla bölgesi, son 3 aylık dönemde 'olağanüstü kurak' olan yerler azalırken, büyük çoğunluk orta ve şiddetli bölgeler oluşturdu.

SON BİR AYDA RİSK YOK, SON 3 AYDA ACİL DURUM

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bir diğer raporu olan Normalin Yüzdesi Metoduna (PNI - Percent of Normal Index) Metoduna Göre 2021 Temmuz Ayı Meteorolojik Kuraklık Durumu haritası da yayımlandı. Buna göre Muğla son 3 ayda acil uyarısı yapılırken 'şiddetli kurak' kategorisinde yer alırken, son bir ayda risk yok uyarısıyla 'normal ve üzeri' grubunda gösterildi. Tatil cenneti son 6 aylık duruma göre yine 'şiddetli kurak' bölümünde olduğu görüldü.

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Turizm cennetinde kuraklık geriledi
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