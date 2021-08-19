Turizm cennetinde kuraklık geriledi

SON BİR AYDA RİSK YOK, SON 3 AYDA ACİL DURUM

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bir diğer raporu olan Normalin Yüzdesi Metoduna (PNI - Percent of Normal Index) Metoduna Göre 2021 Temmuz Ayı Meteorolojik Kuraklık Durumu haritası da yayımlandı. Buna göre Muğla son 3 ayda acil uyarısı yapılırken 'şiddetli kurak' kategorisinde yer alırken, son bir ayda risk yok uyarısıyla 'normal ve üzeri' grubunda gösterildi. Tatil cenneti son 6 aylık duruma göre yine 'şiddetli kurak' bölümünde olduğu görüldü.