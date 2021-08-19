Üniversite değil bölüm seçin

Üniversite adayları için tercih süresi yarın sona eriyor. Tercih işlemleri yarın en geç saat 22.59'a kadar tamamlanmalı. Ancak sistemde yaşanabilecek teknik aksaklıklar olasılığı göz önünde bulundurularak adayların tercihlerini son dakikaya bırakmamaları öneriliyor. Peki tercihlerde nelere dikkat edilmeli? Adayların istedikleri bölümler doğrultusunda tercih yapması gerektiğini hatırlatan Uğur Okulları
PDR ve Ar-Ge'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin
uyarılarda bulundu. Sınavda elde edilen puanlar kadar doğru tercih yapmanın da çok önemli olduğunu söyleyen Sezgin "Hayatımızda 'iyi ki' ve 'keşke' dediğimiz dönemler vardır. Bu nedenle adaylar kendilerine 'Ben kimim?' ve 'Kim olmalıyım?' sorusunu sormalı ve bu yönde tercih yapmalı. Öğrencilerin bundan sonraki süreçte başarılı olmalarının yolu doğru tercihten geçiyor. Pandemi süreci sonrası üstel değişimlerin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Meslekler, paradigmalar değişiyor. Bu nedenle asıl başarıya giden yol doğru tercih yapmak. Öğrenci en çok istediği üniversiteyi değil en çok istediği bölümü birinci sıraya yazmalı. İstemedikleri bir bölümü ise asla tercihleri arasına almamalı" dedi.
EK YERLEŞTİRMELERDEN DE YARARLANABİLİRSİNİZ
TERCİHLERİN
puana göre değil mutlaka sıralamaya göre yapılması gerektiğini hatırlatan Sezgin "Adaylar geçen yıl bölümlerin hangi sıralamadan öğrenci kabul ettiğini mutlaka incelemeli. Bu yıl YKS
oldukça zordu bu nedenle tercih yaparken geniş bir yelpazeden değerlendirme yapılmalı. Ayrıca ek tercih dönemleri ve üniversitelerin açık kalan kontenjanları da değerlendirilmeli. Ayrıca öğrenciler eğitim almak istediği bölümü belirledikten sonra üniversitelerin olanaklarını da araştırmalı. Dünya artık küresel bir köy haline geldi. Üniversitelerin yurtdışı olanakları, teknolojik imkânları, bilimsel çalışmaları mutlaka incelenmeli" diye konuştu.
ATAMA TAKVİMİ GÜNCELLENDİ
Milli
Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen atama takvimini güncelledi. Güncellenen takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için eğitim kurumu tercihleri, 29 Ağustos-2 Eylül'de alınacak. Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Takvimi
'nde değişikliğe gidildi. Buna göre, atama işlemleri için eğitim kurumu tercihleri 29 Ağustos-2 Eylül'de alınacak. Atama sonuçları ise 3 Eylül'de ilan edilecek. ANKARA