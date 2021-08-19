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Giriş Tarihi: 19.8.2021 19:09

Üsküdar'da inanılmaz olay! Üsküdar'da bir taksici gasp edildi, gaspçı düşürdüğü telefonundan tespit edildi!

DHA
Üsküdar’da inanılmaz olay! Üsküdar’da bir taksici gasp edildi, gaspçı düşürdüğü telefonundan tespit edildi!

Üsküdar'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Üsküdar'da taksici, aracına müşteri gibi binen kişi tarafından gasp edildi. Gasp dehşeti, taksideki kameraya yansırken gaspçı düşürdüğü cep telefonundaki fotoğraftan yola çıkılarak yakalandı. İşte detaylar...

Üsküdar'da Turgut Gültaş'ın aracına yaklaşık 1 ay önce Özbekistan uyruklu Ollayor Allanazarov müşteri gibi bindi. Gültaş, müşterisini Ümraniye'ye götürdü.

BIÇAĞI SÜRÜCÜNÜN BOĞAZINA DAYADI PARASINI İSTEDİ

Burada bıçak çıkararak Gültaş'ın boğazına dayayan Allanazarov parasını istedi. Bu sırada arbede yaşandı.

HIRSIZ KAÇARKEN ÇANTASINI DÜŞÜRDÜ

Allanazarov, taksicinin 550 lirasını ve cep telefonunu alarak kaçmaya başladı. Ancak Allanazarov kaçarken çantasını düşürdü.

Takside gasp dehşeti: Düşürdüğü cep telefondaki fotoğraftan tespit edildi | Video


CEP TELEFONU İNCELENDİ VE HIRSIZ TESPİT EDİLDİ

Taksici Turgut Gültaş'ın şikayeti üzerine polis harekete geçti. Çantadaki cep telefonu incelenerek Ollayor Allanazarov tespit edildi. Taksicinin teşhis ettiği saldırganın evine giden polis, Allanazarov'u bulamadı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis, eşiyle konuştuğu sırada Allanazarov aradı. Polis, eşiyle buluşmak için Üsküdar metro istasyonuna giden Ollayor Allanazarov gözaltına aldı. Ollayor Allanazarov sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Üsküdar'da inanılmaz olay! Üsküdar'da bir taksici gasp edildi, gaspçı düşürdüğü telefonundan tespit edildi!
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