Üsküdar’da inanılmaz olay! Üsküdar’da bir taksici gasp edildi, gaspçı düşürdüğü telefonundan tespit edildi!

Üsküdar'da Turgut Gültaş'ın aracına yaklaşık 1 ay önce Özbekistan uyruklu Ollayor Allanazarov müşteri gibi bindi. Gültaş, müşterisini Ümraniye'ye götürdü.
BIÇAĞI SÜRÜCÜNÜN BOĞAZINA DAYADI PARASINI İSTEDİ
Burada bıçak çıkararak Gültaş'ın boğazına dayayan Allanazarov parasını istedi. Bu sırada arbede yaşandı.
HIRSIZ KAÇARKEN ÇANTASINI DÜŞÜRDÜ
Allanazarov, taksicinin 550 lirasını ve cep telefonunu alarak kaçmaya başladı. Ancak Allanazarov kaçarken çantasını düşürdü.
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CEP TELEFONU İNCELENDİ VE HIRSIZ TESPİT EDİLDİ
Taksici Turgut Gültaş'ın şikayeti üzerine polis harekete geçti. Çantadaki cep telefonu incelenerek Ollayor Allanazarov tespit edildi. Taksicinin teşhis ettiği saldırganın evine giden polis, Allanazarov'u bulamadı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polis, eşiyle konuştuğu sırada Allanazarov aradı. Polis, eşiyle buluşmak için Üsküdar metro istasyonuna giden Ollayor Allanazarov gözaltına aldı. Ollayor Allanazarov sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.