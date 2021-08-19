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Giriş Tarihi: 19.8.2021 14:49

Uyuşturucu da var tarihi eserde... Jandarma geçit vermiyor

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Uyuşturucu da var tarihi eserde... Jandarma geçit vermiyor

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, bir hafta içerisinde yaptıkları istihbari çalışmalarda çok sayıda tarihi eser, uyuşturucu madde, maddi değeri yüksek tarihi eser geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; icra edilen faaliyetlerde; Bizans ve Roma dönemine ait 8 madalyon, 9 adet yüzük, 4 adet sikke, 3 adet hayvan figürlü obje olmak üzere toplam 24 adet tarihi eser ele geçirildi. Bir çekici üzerinde bulunan araçta yapılan aramada 305 gr. toz esrar ile 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirilmiş olup, bu olaylarla ilgili 3 şüpheli şahıs, Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Ele geçirilen tarihi eserlerin değerinin çok yüksek olduğu belirtildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonlar, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

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Uyuşturucu da var tarihi eserde... Jandarma geçit vermiyor
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