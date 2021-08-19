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Giriş Tarihi: 19.8.2021

Yerli ve milli antikor testi

Yerli ve milli antikor testi
İnönü ve Adıyaman üniversiteleri tarafından koronavirüs ve aşılama sonrası vücuttaki antikor seviyesini kısa sürede ve yüzde 95'lik güvenilirlikle ölçebilen "Quanticor" adlı test kiti geliştirildi. Kit, Sağlık Bakanlığı'nın güvenilirlik ve doğruluk testlerini geçerek üretime hazır hale getirildi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Yıldız "Kit, DSÖ ve ABD'nin uyguladığı kriterlere uygun. Geliştirdiğimiz test kiti, hem hastalıktan sonra oluşan antikorları hem de aşıdan sonra oluşan antikorları verebilmektedir. Orta çaplı bir şehrin tüm antikor testini bir iki haftada yapabiliriz" dedi.
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Yerli ve milli antikor testi
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