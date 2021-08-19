Yerli ve milli antikor testi

İnönü
ve Adıyaman
üniversiteleri tarafından koronavirüs ve aşılama sonrası vücuttaki antikor seviyesini kısa sürede ve yüzde 95'lik güvenilirlikle ölçebilen "Quanticor" adlı test kiti geliştirildi. Kit, Sağlık Bakanlığı
'nın güvenilirlik ve doğruluk testlerini geçerek üretime hazır hale getirildi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Yıldız "Kit, DSÖ
ve ABD
'nin uyguladığı kriterlere uygun. Geliştirdiğimiz test kiti, hem hastalıktan sonra oluşan antikorları hem de aşıdan sonra oluşan antikorları verebilmektedir. Orta çaplı bir şehrin tüm antikor testini bir iki haftada yapabiliriz" dedi.