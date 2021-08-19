Zorla dilendirilen çocuğu sahiplendi, başına gelmeyen kalmadı

Mardin'de cilt bakımı ve güzellik ürünü olarak eşek sütünden ürettiği sabunların satışını yapan girişimci 4 çocuk annesi Melek Akarmut, sokakta dilenen bir çocuğu sahiplendiği için kentteki bazı provokatörlerin saldırısına uğradı.
Dükkânın önünde dilendirilen ve saçları sarıya boyatılan 8 yaşındaki kız çocuğunun uzayan saçları ve bakımsızlık nedeniyle kafasının bitlendiğini gören Akarmut, önce kuaföre götürüp saçlarını kazıttı. Ardından da kendi evine götürüp banyosunu yaptırıp temiz elbiseler aldıktan sonra ailesine teslim etti. Akarmut, aileye ayni ve nakdi yardımda da bulunarak çocuğu dilendirmemelerini istedi. Çocuğun banyosunu yaptırırken vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar gören Melek Akarmut, bunu kimin yaptığını sorunca da "Sokaktaki bazı abiler böyle yaptı" cevabını aldı. Akarmut, ailesine çocuğun şiddet gördüğünü veya istismara maruz kalmış olabileceğini söyleyip şikâyetçi olmalarını istedi.
Çocuğun durumunu öğrenmek için bir süre sonra tekrar evlerine gittiğinde evin boşaltıldığını fark etti. Uzun süre ortadan kaybolan aile önceki gün tekrar Melek Akarmut'un dükkânın önünde görüldü. Dilendirilen küçük kız Akarmut'a, "Sen benim saçlarımı kestirdin, annem çok kızdı. Bize çok para vereceksin" dedi. Çocuğun ailesi tarafından yönlendirildiğini ve tekrardan dilenmeye zorlandığını gören Melek Akarmut, "Sen çok para taşıyamazsın, söyle annene gelsin, biraz konuşalım" dedi. Bir süre sonra çocuğun yakınları ve mahalledeki bazı provokatörler Akarmut'un dükkânına saldırıp olay çıkardı.
Dükkânın kamera kayıtlarını polise teslim edip şikâyetçi olan girişimci Akarmut, "Sokaktaki engelli canlar için (Kedi, köpek) sığınma evi yaptırdım. 200'ün üzerinde sokak hayvanına bakıyorum. Down sendromlu çocuklara yardım ediyorum. Yine köyde yaşayan ve hayatı boyunca sinema, AVM görmemiş, hamburger bile yiyememiş köy çocuklarını Mardin'e getirip onlar için bir dizi etkinlikler yapıyorum.
Bu kız çocuğu da dükkânın önünde dileniyordu, ailesi saçlarını boyatmıştı. Bitlendiği için rencide olmasın diye 'Saçların çok kötü ve sana yakışmıyor' diyerek onu ikna edip saçlarını kestirdim. Sonra ailesine teslim ettim, gerekli maddi yardımda bulundum. Dükkânın geliriyle sokak hayvanlarına ve yardıma muhtaç çocuklara yardımcı oluyorum. Şimdi fırsatçılık yaparak daha fazlasını bekliyorlar. Ben bir anneyim ve bunların hiçbirini hak etmedim" dedi.