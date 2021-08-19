Zorla dilendirilen çocuğu sahiplendi, başına gelmeyen kalmadı

Çocuğun durumunu öğrenmek için bir süre sonra tekrar evlerine gittiğinde evin boşaltıldığını fark etti. Uzun süre ortadan kaybolan aile önceki gün tekrar Melek Akarmut'un dükkânın önünde görüldü. Dilendirilen küçük kız Akarmut'a, "Sen benim saçlarımı kestirdin, annem çok kızdı. Bize çok para vereceksin" dedi. Çocuğun ailesi tarafından yönlendirildiğini ve tekrardan dilenmeye zorlandığını gören Melek Akarmut, "Sen çok para taşıyamazsın, söyle annene gelsin, biraz konuşalım" dedi. Bir süre sonra çocuğun yakınları ve mahalledeki bazı provokatörler Akarmut'un dükkânına saldırıp olay çıkardı.