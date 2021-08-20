10 yıl önce boşandığı eşini boğarak öldürdü

Büyükçekmece
'de 50 yaşındaki Fatma İnan
10 yıl önce boşandığı eşi Metin Esin
tarafından boğularak öldürüldü. Edinilen bilgiye göre Fatma İnan'dan 10 yıl önce boşanan Metin Esin, zaman zaman tehdit ettiği eski eşini bir kez daha görüşmek için ikna edip evine götürdü. İddiaya göre ikili arasında çıkan tartışma sonucu Esin, eski eşi İnan'ı boğarak öldürdü. Metin Esin, daha sonra sokağa çıkarak "Öldürdüm" diye bağırdı. Ardından polisi arayan Metin Esin eski eşini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine giden ekipler, Metin Esin'i gözaltına aldı. Çiftin kızıları Esma Sarı
, annesinin göz göre göre öldürüldüğünü belirterek "Annem 10 yıl önce boşandı babamdan. Ama zaman zaman gelip rahatsız ediyordu. Annem birkaç kez şikayetçi oldu. Bu adam en ağır cezayı alsın, bir daha dışarı çıkamasın" dedi.