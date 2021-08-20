Okulların açılmasına kısa bir süre kala çocuklar için aşı tartışmaları hız kazandı. Okullarda virüs riskini azaltmak amacıyla aşılama yaşı 18 yaşın altına düşürüldü. Bu kararın ardından aşı kaç yaşa indi ve öncelikli gruplar kimler diye merak ediliyor. Milyonlarca veli; 15 yaş üstü aşı olabilecek mi, aşı randevusu ne zaman açılacak diye araştırıyor. İşte Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamaları ışığında konuya ilişkin güncel bilgiler.
15 YAŞ ÜSTÜ AŞI OLABİLECEK Mİ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için yüz yüze eğitimde ısrarcı olunduğunu, bu amaçla çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. Üniversitelere kayıt olan 18 yaşını doldurmamış gençlerin de aşılanacağını bildiren Koca, 15 yaş üzeri gençlerin de aşı hakkından faydalanacağını duyurdu.
AŞILAMA KAÇ YAŞA İNDİ?
Bakan Koca, bu açıklamaların yanı sıra 12 yaş üstü kronik hastalığı olanların da aşı olacağını duyurdu. Ayrıca yurtdışına eğitime giden ve ilgili ülke kuralları gereği aşı olması gereken, ancak ülkemizdeki yaş sınırının altında kalan çocukların da veli müracaatı ile aşısı yapılacak.
E-DEVLET VE MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Aşı randevusu almak için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) giriş yapılması gerekiyor. Bu aşamada e-Devlet şifresi ile giriş sağlamak da mümkün. Ayrıca giriş ekranındaki üye ol butonundan üyelik oluşturarak giriş yapabilirsiniz.
Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.
"Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.
"Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.
Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.