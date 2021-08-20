2 bin kişinin öldüğü Haiti depremi GTÜ tarafından haritalandırıldı

GTÜ Harita Mühendisliği Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, Prof. Dr. Umut Güneş Sefercik ve Doç. Dr. İsmail Çölkesen, 14 Ağustos 2021 tarihinde Haiti'de gerçekleşen ve yaklaşık 2000 insanın hayatını kaybetmesine neden olan 7.2 şiddetindeki deprem felaketinin sebep olduğu yüzey deformasyonu İleri Uzaktan Algılama Teknoloji Laboratuarı bünyesinde haritalandırdı.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA tarafından) tarafından servis edilen, Sentinel-1 Radar uydu görüntüleri kullanılarak üretilen haritalarda depremin Haiti'nin Batı kesiminde yaklaşık 100 km çapında bir alanda etkili olduğu, Merkez Üssü'nün Nippes kentinin 12 km batısında Baraderes ve L'Asile kentleri arasında kalan bölgede yer aldığı ve yaklaşık 25 cm yüzey deformasyonuna sebep olduğu tespit edildi. Ayrıca, Beaumont kenti çevresinde 6 cm dolayında ve merkez üssü ile ters yönlü deformasyon saptandı. Yapılan çalışma, depremin yıkıcı etkisini açık şekilde ortaya koyarken deprem, heyelan, yangın ve sel gibi doğal afetlerin yıkıcı etkilerinin tespiti, izlenmesi ve etkili bir afet yönetiminde uydu görüntülerinin etkinliğini birkez daha ortaya koydu.