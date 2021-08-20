65 yaş aylığı ne kadar? 65 yaş aylığı başvuru şartları ve sorgulama işlemi

Ülkemizde 800 bin kişinin aldığı 65 yaş aylığı için karşılanması gereken birçok kriter bulunmaktadır. Asgari ücrete endeksli olan 65 yaş aylığı eskiden üç ayda bir verilmekteyken şimdilerde her ay ödenmektedir. Haziran ayı enflasyon rakamı belli olduktan sonra zam gelen 65 yaş aylığı %8,45 oranında arttı.
65 YAŞ AYLIĞI ŞARTLARI
Yaşlı vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için devlet tarafından verilen 65 yaş aylığını almak için gerek kriterler şunlardır:
65 YAŞ AYLIĞI BAŞVURUSU
65 yaş aylığı başvurusu için, kişi ilçesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ya da Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne başvurmalıdır. Başvuran kişiye 'başvuru alındı' belgesi verilir. Başvurular 1 ay içinde sonuçlanır.
Başvuruda gereken evraklar:
65 YAŞ AYLIĞI SORGULAMA
65 yaş aylıkları PTT şubelerinden ödenmektedir. PTT gişelerinden ya da PTT kart alarak sıra beklemeden maaşınızı çekebilirsiniz.
Yaşlılık maaşı başvurunuzun sonucu merak ediyorsanız şu yöntemleri kullanarak sorgulama yapabilirsiniz:
65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?
2021'in başında 711,50 Türk Lirası olan 65 yaş aylığı Haziran ayında açıklanan enflasyon rakamıyla doğru orantılı olarak zamlandı ve 864 Türk Lirası oldu.
Asgari ücrete endeksli olan 65 yaş aylığı, asgari ücret zamlandıkça yükselecektir.
EŞİ EMEKLİ OLAN 65 YAŞ AYLIĞI ALABİLİR Mİ?
Eşin ve başvuru yapanın geliri 1.218 Türk Lirasını geçmiyorsa ve başvuru yapan şartları karşılıyorsa yaşlılık maaşı alabilir.