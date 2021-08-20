A Haber ekibine otoparkta saldırı

Gaziantep
'te Şahinbey
ilçesi Karagöz Caddesi'ne haber yapmak için giden A Haber
muhabiri Mehmet Geçgel
ve kameraman Mehmet Ali Bağ
, otomobili bir otoparka bıraktı. İddiaya göre, otopark işletmecisi olduğu öğrenilen kişi, A Haber ekibine sözlü sataştı, ardından Geçgel'i darp etti. Olayın ardından hastaneden darp raporu alan Geçgel, Düztepe Polis Merkezi'ne giderek şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan zanlı emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Geçgel'in darp edilmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Kendilerine saldıran kişinin CHP'li olduğunu öğrendiklerini söyleyen Geçgel, "Biz AHaber ekipleri olarak her fırsatta bizleri hedef gösterenlere karşı milli duruşumuzla gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz" dedi.