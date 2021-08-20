Abana’nın araba mezarlığı

Kastamonu
'daki selde zarar gören arabalar, hasar tespit çalışması için Karayolları 15
. Bölge Müdürlüğü Abana Kampı'na getiriliyor. Abana Kampı'nın şu anki görüntüsü ise tam bir araba mezarlığını andırıyor. Trafik polisleri tarafından plaka, marka ve model tespiti yapılan arabalar, hasar tespiti için bekletiliyor. Ayrıca, kasko sigortası olan araç sahipleri, emniyete verdikleri ifadenin ardından araçlarını alandan alabiliyor. Kaskosu olmayan arabalar ise hasar tespiti ve bilirkişi raporu düzenlendikten sonra yasal süreç için bekletiliyor.