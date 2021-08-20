Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE 2021 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, son durum ne?

Açık cezaevi izinleri ile ilgili son açıklamalar gündemdeki yerini koruyor. Konuya yönelik Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü güncel gelişmeleri yakından takip edilirken mahkumların izin süreleri uzatılmıştı. Peki Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE 2021 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Mahkum ve mahkum yakınlarını yakından ilgilendiren açık cezaevi izinleri 31 Eylül 2021 tarihinde sona eriyor. Adalet Bakanlığı'ndan gelen açıklamayla cezaevi izinleri 2 ay süreyle uzatılmış oldu…
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI, SON DURUM NE?
Açık cezaevi izinleri uzatılmadı. En son Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını açıkladı. Açık cezaevleri izinleri 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatıldı. Buna göre, açık cezaevi izinleri 31 Eylül 2021 tarihinde sona erecek. Konuya yönelik güncel gelişme gelince haberimizde yer alacaktır.
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI, NE ZAMAN SONA ERİYOR? 2021
Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nün 30 Temmuz 2021 tarihinde yayımladığı son duyuruda:
"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "29/07/2021 tarih ve 13588366-149-943 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
CTE' son açıklamasına göre açık cezaevi izinlerinin 31 Eylül'de sona ermesi bekleniyor.