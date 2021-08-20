Adalar’a nasıl gidilir? İstanbul Adalar vapur sefer saatleri ve Avrupa ile Anadolu yakasından Adalar’a ulaşım

Küçük bir kasaba havasına sahip ama aynı zamanda da kocaman bir dünyayı andıran Adalar pek çok kişinin gidip gördüğü ya da görmek istediği yerler arasındadır. Marmara Denizi'nde Anadolu yakasına yakın olan Adalar'a ulaşım da oldukça kolaydır. Deniz yoluyla ulaşım sağlanan Adalar'a nasıl gidileceği ve Adalar vapur seferlerini sizler için derledik.

ADALAR'A NASIL GİDİLİR?

Adalar'a tek ulaşım şekli denizyoludur. Adalar'a ulaşım sağlamak için Anadolu yakasından Bostancı, Kadıköy, Avrupa yakasından Eminönü, Kabataş ve Beşiktaş üzerinden Adalar vapurlarına binilerek Adalar'a ulaşım sağlanmaktadır.

İSTANBUL ADALAR VAPURU

İstanbul'dan Adalar'a ulaşım sağlamak için Şehir Hatları'nın Bostancı – Adalar, Beşiktaş – Kınalıada – Burgazada, Beşiktaş – Heybeliada – Büyükada, Eminönü – Kadıköy – Adalar vapur hatlarını kullanabilirsiniz.

Bostancı -Adalar vapuru güzergahı şöyledir:

Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kadıköy ve Eminönü

Beşiktaş – Kınalıada – Burgazada vapur hattı: Beşiktaş – Kınalıada – Burgazada

Beşiktaş- Heybeliada – Büyükada vapur hattı: Beşiktaş, Kınalıada, Burgazada, Heybeliada ve Büyükada

Eminönü- Kadıköy- Adalar vapur hattı; Eminönü, Kadıköy, Kınalıada, Burgazada, Heybeliada, Büyükada ve Bostancı

Adalar'a İDO özel firmasıyla da ulaşım sağlayabilirsiniz. İDO Adalar vapur seferleri Beşiktaş- Adalar, Bostancı- Adalar, Yenikapı- Adalar hatları üzerinden gerçekleştirilir.

İSTANBUL'DAN BÜYÜKADA'YA NASIL GİDİLİR?

Kadıköy'den Büyükada'ya Ulaşım:

Büyükada, Prens Adaları olarak da bilinir ve İstanbul açıklarında bulunan en büyük adadır. Peki İstanbul'dan Büyükada'ya nasıl gidilir? Büyükada'ya gitmek için, İstanbul'daki Kadıköy, Bostancı, Beşiktaş, Kabataş ve Eminönü'nden Adalar'a kalkan vapur hatları kullanılır.

Kadıköy'den Büyükada'ya ulaşım için iki farklı yol tercih edilebilir. İlk olarak Eminönü- Kadıköy- Adalar vapur hattı kullanılarak Büyükadaya ulaşım sağlanabilir. İkinci olarak, Kadıköy Rıhtım'dan Turyol' ait Kadıköy- Büyükada motoruna binerek ulaşım sağlanabilir.

Bostancı'dan Büyükada'ya Ulaşım:

Bostancı'dan da Büyükada'ya iki farklı şekilde ulaşım sağlanmaktadır.

Mavi Marmara kullanılarak Bostancı- Büyükada-Heybeliada motoruna binerek ulaşım sağlanabilir.

Bostancı Vapur İskelesi'nden Bostancı – Adalar Şehir Hatları Vapuru'na binilerek Büyükasa'ya ulaşım sağlanabilir.

Beşiktaş'tan Büyükada'ya Ulaşım:

Beşiktaş'tan da iki farklı şekilde Büyükada'ya ulaşım sağlanmaktadır. İlk olarak İDO Deniz Otobüsleri'nin Beşiktaş- Adalar hattı kullanılarak ulaşım sağlanmaktadır. İkinci olarak, Beşiktaş İskelesi'nden Beşiktaş – Heybeliada – Büyükada Şehir Hatları Vapuru kullanılarak Büyükada'ya ulaşım sağlanabilir.

Eminönü'nden Büyükada'ya Ulaşım:

Eminönü- Kadıköy şehir hatları vapuruna binerek ulaşım sağlanabilir ya da Eminönü'nden Turyol motorlarına binilerek Büyükada'ya ulaşım sağlanabilmektedir.

AVRUPA YAKASINDAN ADALAR'A NASIL GİDİLİR?

Adalar'a Avrupa yakasından Beşiktaş, Kabataş ve Eminönü vapur iskeleleri üzerinden vapur ve motorlara binerek ulaşım sağlanmaktadır.

ANADOLU YAKASINDAN ADALAR'A NASIL GİDİLİR?

Anadolu yakasından Adalar'a gitmek için, Kadıköy, Bostancı, Kartal iskelelerinden Adalar'a kalkan vapur ve motorlara binilmektedir.