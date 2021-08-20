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Giriş Tarihi: 20.8.2021

Afganistan’ın pop yıldızı Türkıye’ye kaçtı

Afganistan’ın pop yıldızı Türkıye’ye kaçtı
Afganistan'ın en ünlü pop yıldızı Aryana Sayeed ABD uçağıyla ülkeden kaçtı, Türkiye'ye geldi. Ünlü şarkıcı, 36 yaşındaki Sayeed, 1.3 milyon takipçisi olan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "İyiyim ve hayattayım.

Unutulmaz birkaç geceden sonra Katar, Doha'ya ulaştım. İstanbul'a dönüş uçağımı bekliyorum" notunu yazdı. Sayeed daha sonra, onu Türkiye'ye getiren uçaktan da paylaşım yaptı. Afgan şarkıcı, "Eve ulaştıktan sonra aklım ve hislerim güvensiz ve şoke edici dünyadan normale döndü. Sizinle paylaşacağım çok hikayem var" dedi.
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Afganistan’ın pop yıldızı Türkıye’ye kaçtı
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