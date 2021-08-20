Afganistan’ın pop yıldızı Türkıye’ye kaçtı

Afganistan
'ın en ünlü pop yıldızı Aryana Sayeed
ABD uçağıyla ülkeden kaçtı, Türkiye
'ye geldi. Ünlü şarkıcı, 36 yaşındaki Sayeed, 1.3 milyon takipçisi olan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "İyiyim ve hayattayım.
Unutulmaz birkaç geceden sonra Katar
, Doha
'ya ulaştım. İstanbul'a dönüş uçağımı bekliyorum" notunu yazdı. Sayeed daha sonra, onu Türkiye'ye getiren uçaktan da paylaşım yaptı. Afgan şarkıcı, "Eve ulaştıktan sonra aklım ve hislerim güvensiz ve şoke edici dünyadan normale döndü. Sizinle paylaşacağım çok hikayem var" dedi.