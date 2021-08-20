Afra İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor mu? Afra Ne Demek?

Arapça kökenli olan Afra, nadir duyulan isimlerden bir tanesidir. Türkiye'de modern isimler kategorisinde yer alır ve kızlar için kullanılır. Anne ve baba olmak için sabırsızlanan ve kız bebeğine farklı bir isim vermek için araştırma yapan bireylerin dikkatini çekmektedir. Afra isminin anlamı nedir sorusuna yanıt arayan kişiler doğru yerdeler. Peki, Afra isminin anlamı ne demek, ne anlama geliyor? Afra Kur'an'da geçiyor mu? İşte bu isme dair merak edilen tüm bilgiler...

AFRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Türk toplumunda nadir duyulan isimler arasında yer almaktadır. Özellikle son dönemde biraz daha popülerleşen bu isim kız çocukları için kullanılır. Kulağa hoş gelen bir yapısının olması ve telaffuzunun da kolay olması tercih nedenlerindendir. Afra isminin anlamı ise bu noktadaki en önemli kriterdir.

Afra, ayın 13. günü anlamını taşımaktadır. Ayrıca beyaz, ayak değmemiş olan toprak anlamında kullanılır. Bu taşıdığı anlamdan ötürü birçok kişi tarafından tercih edilir. Genel olarak bakacak olursak beyaz, temiz, saf ve berrak anlamlarını taşımaktadır.

AFRA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerde bu isim geçmemektedir. Dini anlamdan bakıldığında bu isim ile alakalı bir olumsuz yorum veya açıklama yapılmamıştır. Arapçadan dilimize çevrilen Afra ismi Kur'an'da geçmemesine rağmen tercih edilmektedir.