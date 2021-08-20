AK Parti tam kadro felaket bölgesinde... Vekiller gidilmedik köy, girilmedik mahalle bırakmayacak

Marmaris ve Manavgat yangınlarının hemen ardından Karadeniz'de yaşanan sel felaketi nedeniyle ülkeyi üzüntüye boğarken, iktidar da büyük bir hızla yaraları sarmaya başladı. Felaketler ve sonrasında bütün bakanlıklar, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları vatandaşların yardımına koştu. Felaketlerin etkisini ortadan kaldırmak için AK Parti de seferber oldu. Önce yangın bölgesi, şimdi de sel felaketinin yaşandığı illerde milletvekilleri yardıma koştu.



AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ BÖLGEDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yangın sonrası bölgeye giden milletvekili sayısını yetersiz bulmuş ve MYK'da "çok daha fazla milletvekili oralara gidip vatandaşı dinlesin, çözüme yardımcı olsun" talimatı vermişti. Bunun üzerine milletvekilleri illerinden hızla bölgeye gidip vatandaş ile bir araya gelmişti.

Sinop ve Kastamonu'da yaşanan ve onlarca vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketinin yaraları sarmak için de AK Parti tam bir seferberlik başlattı. AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın koordinatörlüğünde bölge milletvekillerinin yanı sıra AK Partili çok sayıda milletvekili bölgeye yönlendirildi.

Milletvekilleri selden etkilenen en ücra köylere kadar giderek incelemeye yapıyor, vatandaşı dinleyip sorunların hemen çözülmesini sağlıyor. Vekiller yol kullanılamaz halde olsa bile gerekirse yürüyerek vatandaşlara ulaşıyor. Milletvekilleri, vatandaşların eksikliklerini tek tek kaydedip ilgili kurumların yanı sıra durum ile ilgili genel merkeze de bilgi veriyor.