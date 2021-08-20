Akasya AVM’ye toplu ulaşım ile nasıl gidilir? Akasya AVM nerede, hangi semtte?

Akasya AVM yaklaşık olarak seksen bin metrekarelik alanı içerisinde barındırmaktadır. 30 metre koridorları ile geniş ve ferah bir alana kurulmuş olan Akasya AVM 10 dönümlük bir alanın üzerindedir. İçerisinde 15 adet sinema salonu bulunmaktadır. İstanbul'un ise en önemli alışveriş merkezlerinden birisidir. Sadece Türkiye'nin de değil dünyanın en önemli alışveriş markaları Akasya AVM'de bulunmaktadır. Konum olarak da çok merkezi bir yerde olan Akasya AVM'ye toplu taşımayla ulaşım da çok kolaydır.

AKASYA AVM NEREDE?

İstanbul ilinin en merkezi konumlarından olan Üsküdar'da bulunan Akasya AVM, Acıbadem mahallesindedir. Üsküdar hem toplu ulaşım hem de özel araçla kolayca ulaşılabilecek bir konumdur. Akasya AVM'nin konumu da çok merkezidir ve bu AVM sabah saat 10:00 ile akşam 22:00 saatleri arasında açıktır.

AKASYA AVM'YE NASIL GİDİLİR?

Akasya AVM toplu taşıma araçları ile çok kolay ulaşılabilecek bir konumda bulunmaktadır. Bu toplu taşıma araçları Marmaray, metro, otobüs, metrobüs ve minibüstür. Akasya AVM'ye kolayca ulaşmak için gerekenlerden birisi de Üsküdar'a ulaşmaktır. Üsküdar İstanbul'un toplu taşıma ile en kolay ulaşılan noktalarından birisidir.

Akasya Avm hangi metro durağından gidilir sorusuna verilecek cevap Ünalan'dır. Ünalan metro durağına ulaşmak için Tavşantepe metro hattına binmek gerekmektedir. Ünalan durağında inildikten sonra Akasya AVM çıkışı kullanılmalıdır. Tünelin sonunda Akasya AVM bulunmaktadır.

METROBÜS İLE AKASYA AVM'YE NASIL GİDİLİR?

Metrobüs, kendine ait bir yolu bulunduğu için nispeten daha az trafikli ve hızlı toplu taşıma araçlarındandır. Bu toplu taşıma aracı, pek çok İstanbullu tarafından sık sık tercih edilmektedir. Metrobüs ile Akasya AVM'ye gitmek için öncelikle metrobüse binerek Uzunçayır durağında inmek gerekmektedir. İnildikten sonra Tavşantepe yönüne gidilen metroya binilmelidir. Metrodan Ünalan durağında indikten sonra ise Akasya AVM çıkışından çıkılarak avmye ulaşılır.

AKASYA AVM'YE GİDEN OTOBÜSLER

Otobüs ile Akasya AVM yol tarifi şu şekildedir:

Öncelikle Uzunçayır otobüs durağından geçen otobüs numaraları bulunur. Sonrasında en yakın otobüs durağına ilerlenerek otobüs beklenmelidir. Beklenen otobüs geldikten sonra Uzunçayır durağında inilerek Ünalan'a devam edilmelidir. Minibüs ile gitmek için ise takip edilmesi gereken minibüs hattı Gebze – Harem minibüs hattıdır.