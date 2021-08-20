Akıbetlerinin mezarlık olduğunu gördük

Marmara Hayvan Hakları Federasyonu
Başkanı Nihal Kasa
, Tepeören'deki olayı 'vahşet tablosu' olarak nitelerken "Sokakta kedisi, köpeği ölmüş olan bir hayvansever oraya götürüyor, kapıdan teslim ediyor ve 'İçeri girmek yasaktır' deniliyor. Biz o kapalı kapılar ardında, gizlilik içerisinde bir şeyler olduğunu biliyorduk. Özellikle mesai saatleri sonrası ilçelerden yaralı ve hasta hayvanların İBB'ye götürülme kılıfıyla akıbetlerinin Tepeören'deki mezarlık olduğunun görüldüğünü ifade eden Kasa, bu konuda federasyon olarak İstanbul Valiliği
'ne, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
'ne şikâyetlerde bulunduklarını dile getirdi.