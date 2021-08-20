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Giriş Tarihi: 20.8.2021 15:19

Alanya otel yangını korkuttu

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya otel yangını korkuttu

Alanya'da 4 katlı otelin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kısa süreli paniğe neden oldu.

Yangın saat 12.30 sıralarında Konaklı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir otelin çatı katında meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen yangında dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi bağlı itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı. Ekiplerin yarım saat süren çabası sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında otelde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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Alanya otel yangını korkuttu
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