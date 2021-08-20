Alanya otel yangını korkuttu

Yangın saat 12.30 sıralarında Konaklı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir otelin çatı katında meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen yangında dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi bağlı itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı. Ekiplerin yarım saat süren çabası sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında otelde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, çıkış nedeni ise araştırılıyor.