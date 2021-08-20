Aleyna İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor mu? Aleyna Ne Demek?

Aleyna, taşıdığı anlamdan ötürü bazı kişiler tarafından sakıncalı olduğu söylenen bir isimdir. Günümüzde popüler olan ve kız çocuklar için kullanılan bu ismin anlamı birçok kişi tarafından araştırılır. Aleyna isminin anlamı kökeni ve diğer tüm merak edilenlere haberimizde yer verdik. Kur'an-ı Kerim'de yer almış olsa da verilmesi sakıncalı olduğu söylenen Aleyna isminin anlamı nedir? Aleyna ne demek ve ne anlama geliyor? İşte ayrıntılar...

ALEYNA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Türkiye'de en fazla nüfusa kayıtlı olan kız isimlerinden birisidir. Popüler isimler arasında yer alan ve Kur'an-ı Kerim'de bulunan ayetlerde de geçen Aleyna isminin anlamı ise en çok merak edilen başlıklardandır. Bazı kişiler bu ismin sakıncalı olduğunu ve verilmemesi gerektiğini savunmaktadır.

Aleyna isminin anlamları şöyle;

- Bizim üzerimize bizim hakkımızda,

- Bizim, bize, bizim üstümüze,

Türk Dil Kurumu'da (TDK) Aleyna isminin anlamı bulunmamıştır.

ALEYNA KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Aleyna, Arapça kökenli bir isimdir. Kur'an-ı Kerim'de Bakara 70, Ali İmran 75, Araf 39 ve Maide 112 ayetinde geçer.

ALEYNA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

- Mücadeleci ve atılgandırlar.

- Sağ duyulu, duyarlı

- Sanats daha meyilli