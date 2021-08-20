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Giriş Tarihi: 20.8.2021 09:16 Son Güncelleme: 20.8.2021 09:16

Alya İsminin Anlamı Nedir, Kur'an'da Geçiyor mu? Alya Ne Demek?

Alya İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor mu? Alya Ne Demek?

Son yıllarda en popüler kız isimlerinden birisidir. Kız çocuğuna farklı bir isim koymak isteyen kişiler tarafından tercih edilse de önümüzdeki yıllarda en sık karşılaşılan isimlerden birisi olması bekleniyor. Alya isminin anlamı nedir sorusu ise en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Alya ismi Kur’an’da geçiyor mu sorusu ise bir diğer merak edilen konu olarak dikkat çekiyor. İsim arayışlarında bu iki kritere önem veren kişiler Alya ismimin anlamı için ayrıntıları inceleyebilirler. Peki, Alya ne demek?

Evlatlarına kavuşmak için gün sayan anne ve baba adayları koymak istediği ismin anlamını da merak ediyor. Kız çocuk sahibi olacak bireyler Alya isminin anlamı hakkında bilgiler araştırıyor. Son dönemde popüler haline gelen bu isme sahip kişi sayısı ise her yıl artış gösteriyor. Peki, Arapça kökenli olan Alya isminin anlamı nedir ve Alya ismi Kur'an'da geçiyor mu?

ALYA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Alya ismi okunuşu ve kulağa hoş gelmesi ile dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Son yıllarda anne ve baba adayları tarafından en sık tercih edilen isimler arasında yer alıyor. İki farklı anlamı üzerinden Alya isminin anlamı şöyle;

Yüksek yer, yükseklik
Gök, sema.

Alya isminin cinsiyeti: Üniseks,

Alya isminin kökeni: Arapça

ALYA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

İsim konusunda önem verilen kriterlerden birisi de Kur'an'da yer alıp almamasıdır. Kur'an-ı Kerim'de yer almayan Alya ismi Arapça kökenlidir.

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Alya İsminin Anlamı Nedir, Kur'an'da Geçiyor mu? Alya Ne Demek?
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