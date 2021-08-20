Ankara’da hakim evinde ölü bulundu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 54 yaşındaki hakim Abbas Doğan, 2 gün önce eniştesi E.D ile yaptığı telefon görüşmesinde Antalya'da bulunan kardeşinin yanına gitmek için hazırlık yaptığını söyledi. Doğan'dan haber alamayan kardeşi, E.D'ye haber verdi. Hakim-savcı lojmanlarında oturan Abbas Doğan'ın evine giden E.D'nin Doğan'ın kapıyı açmaması üzerine çilingir çağırarak eve girdi. Doğan'ın kendisini asarak intihar ettiğini gören E.D., polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından telefon kablosuyla duvara bağlı demire asan Doğan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Evde yapılan incelemede ise kapı ve pencerelerde herhangi bir zorlama izinin veya dağınıklılığının olmadığı kaydedildi.

ESKİ EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ



E.D, ifadesinde hakim Abbas Doğan'ın yaklaşık 4 yıl önce boşandığı eşiyle ilgili sorunlarının olduğu, bunun haricinde bir sıkıntısının olmadığını söyledi. Doğan'ın Temmuz ayında da intihara kalkıştığı, eski eşi N. Doğan D. ile evliliğini bitmesi üzerine eski eşi ile sağlıklı iletişim kuramamasının ve psikolojik sıkıntılarının etkili olduğunu bu sebeple N.D.'den davacı ve şikayetçi olduğu ortaya çıktı.