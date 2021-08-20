Son dakika: Antalya'da göğsündeki kitleden ameliyat geçiren R.K. (21) doktoru Serkan C. tarafından taciz edildiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Ameliyat sonrası 13 Ağustos'ta kontrol amaçlı hastaneye gittiğini ve muayenede cinsel tacize uğradığını iddia eden R.K., doktoru tarafından 2'nci kattaki poliklinik yerine hasta servisi odasına götürüldüğünü belirtti. Suç duyurusuna göre Serkan C., sedyeye yatırdığı kadını eldiven takmadan göğsünden ve kasığından muayene etti. R.K., kontrolün ardından, Serkan C.'nin ereksiyon olduğunu fark ettiğini belirterek, odadan çıkmaya çalıştığında ise kendisine sarılarak 'sonra görüşürüz' dediğini anlattı. Yapılan şikâyet üzerine doktor hakkında soruşturma başlatıldı.