Arden İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor mu? Arden Ne Demek?

Günümüzde birçok kişinin daha önce karşılaşmadığı bu isim farklı yapısı ile dikkat çeker. Özellikle sıkça duyulan isimlerin aksine ender duyulan bir isim seçmeyi tercih eden anne ve babalar tarafından yakından incelenir. Kulağa hoş gelen yapısı ve telaffuzunun kolay olması tercih etkenlerinden olsa da bu ismin anlamı en önemli kriterdir. Arden isminin anlamı nedir sorusuna cevap arayan bireyler tüm ayrınlara aşağıdan ulaşabilecekler. Peki, Arden isminin anlamı nedir? Arden Kur'an'da geçiyor mu?

ARDEN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Arden isminin bazı kaynaklara göre Hintçe olduğu söylenirken, bazı kaynaklarda ise Keltçe olduğu belirtilmiştir. Aynı zamanda bazı kaynaklarda ise bu ismin Farsça olduğu düşünülmüştür.

Türkiye'de bazı ünlüler erkek bebeğine bu ismi vermişlerdir. Bu sayede ise son dönemde giderek yaygınlaşan bir isim olmuştur. Özellikle bebeğine farklı bir isim seçmek isteyen anne ve baba adaylarının yakından incelediği seçenekler arasında yer almıştır. Arden isminin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Arden isminin anlamları şöyle;

Işık ışıl olan ve parlayan

İstemek

Bir şeye hevesli olabilmek

İdeallerinin, hayallerinin peşinden giden kişi

Yüce makam ya da yüksekte bulunan makam

ARDEN İSMİNİN İSTATİSTİKLERİ

Yapılan araştırmalara göre Arden isminin istatistikleri şu şekilde;



Türkiye'de Arden ismini kullanan 1.458 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Arden ismini kullanan 410 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Arden ismini kullanan 106 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Arden ismini kullanan 146 kişi bulunmaktadır.

ARDEN İSMİ KURANDA GEÇİYOR MU?

Arden, Arapça kökenli bir isim değildir. Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlerde yer almamıştır.